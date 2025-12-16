Más de un centenar de personas recuperan la vista en Sabinas: Fundación GANE

SABINAS, COAH.- Más de un centenar de personas de escasos recursos han recuperado la salud visual durante el año 2025 gracias a las cirugías de catarata y estrabismo realizadas por la Fundación GANE. La iniciativa ha marcado un impacto significativo en la comunidad, al devolver calidad de vida a quienes enfrentaban limitaciones económicas y médicas.

El presidente de la fundación, Jorge Garza Neavez, expresó su agradecimiento a los médicos y a las instituciones que colaboran en este esfuerzo. Subrayó que cada procedimiento supera los 50 mil pesos en costos, pero que la solidaridad y compromiso de los especialistas hacen posible que los beneficiarios reciban la atención sin desembolso alguno. "La humanidad de los médicos es lo que realmente sostiene este proyecto", destacó.

Además de las cirugías, la Fundación GANE ha extendido su apoyo a otras áreas de la salud. De manera paralela, se han entregado aparatos ortopédicos, prótesis y pelucas oncológicas a mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer, brindando esperanza y acompañamiento en momentos difíciles.

Garza Neavez señaló que estas acciones buscan no solo atender necesidades médicas inmediatas, sino también fortalecer la dignidad y confianza de los pacientes. "Cada entrega representa un paso hacia la inclusión y la igualdad de oportunidades", afirmó, resaltando la importancia de la empatía en el trabajo comunitario.

Con estas iniciativas, la Fundación GANE reafirma su compromiso de transformar vidas en Sabinas y la región, consolidándose como un referente de solidaridad y apoyo social. El impacto de sus programas refleja que la unión entre sociedad civil, médicos y benefactores puede abrir caminos de bienestar para quienes más lo necesitan.