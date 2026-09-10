Habilitan pozo de agua en Santa María: mejora el abasto

EJIDO SANTA MARÍA, Coah. - En esta comunidad fue habilitado un pozo de agua, con lo que el líquido ya llega a la pila de almacenamiento de esta comunidad rural.

El coordinador de Mejora Coahuila, licenciado Ulises Cárdenas Herrera, informó que las acciones se concretaron con el apoyo del Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Juan de Sabinas y sociedad civil.

Explicó que, luego de realizar diversas acciones en busca de una solución para garantizar el abasto de agua a las familias del ejido Santa María, se logró equipar el pozo y ponerlo en funcionamiento para suministrar el líquido a la pila de almacenamiento.

"Hace unos días llevamos agua en pipas ante la situación que vivía el ejido y hoy vemos resultados tras las acciones realizadas", señaló Cárdenas Herrera, quien destacó el trabajo coordinado entre las autoridades y la sociedad civil.

El funcionario agradeció el apoyo del subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; del gerente general de SIMARC, Carlos García Vega; de José Luis Guadiana y de todas las personas que se sumaron para hacer posible la habilitación del pozo.

"Cuando le entramos, las cosas se resuelven bien", afirmó Ulises Cárdenas. Cabe señalar que la puesta en operación del pozo permitirá mejorar el suministro de agua para cerca de 200 familias del ejido Santa María.