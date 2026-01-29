Preinscripciones en Múzquiz para el ciclo escolar

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La directora del jardín de preescolar 'Profa. Irma Yolanda Elguezabal Pérez', profesora Lorena Guadalupe Muñoz Muñoz, dio a conocer que el período de preinscripciones para el próximo ciclo escolar se encuentra abierto del 26 de enero al 6 de febrero.

El plantel está ubicado en la colonia Fonasol del municipio de Múzquiz y busca garantizar el acceso a la educación inicial para todos los niños y niñas de la comunidad.

Muñoz Muñoz extendió una invitación a las madres de familia para que acudan directamente a la institución a realizar el trámite, el cual es completamente gratuito, o bien lo efectúen en línea a través de la página oficial de la Secretaría de Educación (SEDU).

La directora recalcó que no existe necesidad de pagar a terceros por este servicio, ya que se han detectado casos en los que personas ajenas intentan lucrar con el proceso.

En cuanto a los requisitos, se informó que los padres deberán presentar copia de la credencial de elector, comprobante de domicilio, CURP del menor y copia del acta de nacimiento. Estos documentos son indispensables para verificar la identidad y datos personales de los aspirantes, garantizando así un registro ordenado y transparente.

La profesora destacó que el plantel cuenta con cupo suficiente y subrayó la importancia de inscribir a los niños desde primer grado, pues ello contribuye al desarrollo de sus habilidades, aptitudes y actitudes, lo que se refleja en un mejor desempeño académico en niveles posteriores.

'Es fundamental que las madres de familia tomen conciencia de la relevancia de iniciar la educación desde temprana edad', expresó.

Finalmente, la directora precisó que el jardín de niños tiene capacidad para atender a 60 alumnos, distribuidos en grupos de 20, y recordó que la educación es un derecho de cada menor. Con esta convocatoria, la institución reafirma su compromiso de brindar un espacio seguro y de calidad para la formación inicial de los pequeños del municipio de Múzquiz.