Múzquiz competirá en tres categorías de los Premios Mágicos 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, expresó su orgullo por la nominación de este Pueblo Mágico en los Premios Mágicos por Excelencia 2026, un reconocimiento que busca destacar las mejores experiencias turísticas y culturales de México.

Detalló que, Múzquiz participará en tres categorías: en eventos con la tradicional Arreada, en cultura de manera general y en gastronomía con el libro "Bienvenidos a mi mesa" de Marielena Torruco.

Dichas nominaciones, dijo, representan la diversidad y el talento local que han convertido al municipio en un referente turístico dentro de Coahuila.

La alcaldesa invitó a todos los muzquenses y coahuilenses a sumarse a la votación en línea para apoyar las nominaciones, no solo de Múzquiz, sino también de otros pueblos mágicos de la entidad.

"Hagamos equipo y votemos por todos nuestros municipios para traer estos premios", exhortó, destacando la importancia de la unión ciudadana para fortalecer la proyección turística del estado.

En su mensaje, la edil reafirmó el compromiso de su administración por mantener al municipio en óptimas condiciones y atraer más eventos que impulsen la economía local.

"Somos gente buena que recibe con los brazos abiertos a quienes visiten Múzquiz", afirmó, resaltando el carácter hospitalario de la comunidad.

Asimismo, destacó los atractivos naturales y culturales que enriquecen la oferta turística del municipio, como la sierra Santa Rosa, sus ríos y el proyecto Geoparque que busca obtener el distintivo de la UNESCO.

Estos espacios, señaló, son parte del patrimonio que se preserva para las futuras generaciones y que refuerzan la identidad de Múzquiz como destino único.

Finalmente, Jiménez Gutiérrez recordó la importancia de sitios históricos como el Museo Teatro "Benito Juárez" en la Villa de Esperanzas, construido en 1906 y recientemente rescatado.

Esta joya arquitectónica, dijo, recibe cada año a un número considerable de visitantes provenientes de distintos estados del país, consolidando a Múzquiz como un lugar que combina historia, cultura y naturaleza en un mismo destino.

Por lo anterior, la edil subrayó, que esta distinción de participar en tres categorías, es reflejo del trabajo constante de la comunidad y de la riqueza cultural que caracteriza al Pueblo Mágico de Múzquiz.