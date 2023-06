Preparan misa para mineros

NERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Familiares de los 7 mineros caídos en el desarrollo de carbón "MICARAN" ubicado en esta comunidad, se preparan para recordar con una misa a los héroes del carbón que murieron cuando cumplían con su jornada laboral al interior de la mina.

Don Pedro Rodríguez Hernández quien dijo ser suegro de Damián Ernesto Robles Arias (finado) mencionó que su yerno apenas y tenía 2 semanas laborando para dicho complejo.

"Era un hombre muy trabajador, buena persona y muy responsable el cual laboró también en una maquiladora, sin embargo, debido a que en la mina pagaban mejor fue que decidió renunciar a su anterior empleo adentrándose en las entrañas de la tierra para llevar el sustento a su familia.

"Mi hija y su esposo además de mi nieto, vivían aquí en mi casa, recuerdo que el día que se fue a la mina, le dije que no fuera a trabajar puesto que un día antes había llovido mucho y la mina se inundaba, él me dijo que sí iría y se fue, pero ya no volvió", exclama el ciudadano.

"Yo laboré en esa mina como soldador por espacio de 5 años, el único problema ahí era el riesgo del agua pues estábamos ubicados cerca de una mina vieja, era nuestro dolor de cabeza, ahora, ya no hay minas aquí, todas las cerraron", mencionó Don Pedro.

Tal y como fue del dominio público un viernes 4 de junio del 2021, sucumbió la Mina Micarán, inundándose totalmente, quedando atrapados 7 trabajadores, todos fallecieron, sus cuerpos fueron rescatados a los pocos días y entregados a sus familiares para que les brindaran cristiana sepultura.

MINEROS FALLECIDOS

Leopoldo Méndez

Gonzalo Cruz

Damián Robles

Mauricio Cortés

Carlos Cervantes

Humberto Rodríguez

Pedro Ramírez