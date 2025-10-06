Mujeres comparten historias de lucha contra cáncer de mama

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante el mes de octubre, conocido como el "Mes Rosa", se intensifican las campañas de concientización sobre el cáncer de mama, una enfermedad que, detectada a tiempo, puede ser curable.

Instituciones de salud y organizaciones civiles exhortan a las mujeres a realizarse la autoexploración desde los 20 años, como medida preventiva fundamental.

Durante este mes, no solo se busca informar, sino también inspirar, y los testimonios de mujeres sobrevivientes se convierten en faros de esperanza.

En un emotivo encuentro, dos mujeres valientes compartieron sus historias de lucha y superación ante el cáncer de mama. María del Carmen Frías García, originaria de San Juan de Sabinas, relató cómo hace 16 años detectó una bolita en su seno al realizarse una autoexploración.

Gracias a su fe, el apoyo de su familia y atención médica oportuna, logró vencer la enfermedad. Hoy, motiva a otras mujeres a no rendirse y, a priorizar su salud.

"Me siento profundamente agradecida con Dios por darme otra oportunidad de vida", expresó María del Carmen. En su mensaje, hizo un llamado a todas aquellas mujeres que, por prejuicios o miedo, evitan revisarse: "Atiéndanse, porque esto no solo afecta a uno como persona, sino también a toda la familia", su testimonio se ha convertido en un ejemplo de fortaleza y prevención.

Por su parte, Marina Zapata Contreras, residente de la Villa de Palaú, compartió que en 2019 le fue diagnosticado un cáncer de mama en etapa tres.

A pesar de la gravedad, logró superar la enfermedad con el respaldo de sus seres queridos y su fe. "Antes pensaba que mi esposo y mi familia podían hacer todo por mí, pero entendí que uno como mujer, debe principalmente echarle ganas a la vida", afirmó con convicción.

Hoy, a sus 59 años, Marina vive con gratitud y plenitud. "Esta sanación se la dedico a Dios, él me dio otra oportunidad y ahora la vivo al máximo", dijo emocionada.

Ambas historias, distintas en tiempo y circunstancias, coinciden en un mismo mensaje: el cáncer de mama puede enfrentarse con prevención, apoyo y esperanza.

Por ello, en este Mes Rosa, sus voces resuenan como un llamado urgente a la conciencia y al amor propio.