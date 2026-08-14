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Coahuila

Múzquiz refuerza salud: fumigación contra dengue y chikungunya

Las acciones de prevención se extenderán a otras comunidades y la cabecera municipal, buscando proteger la salud de las familias.

Por Staff / La Voz - 14 agosto, 2026 - 07:10 p.m.
Múzquiz refuerza salud: fumigación contra dengue y chikungunya
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      Minas La Florida, Coah. - El gobierno municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3, puso en marcha acciones de prevención y control del mosquito transmisor del dengue y chikungunya en Minas La Florida.

      Como parte de estas labores, se inició la fumigación por las calles de este mineral, con el objetivo de disminuir la presencia del mosquito y prevenir la transmisión de estas enfermedades. Además, se realiza la entrega de abate casa por casa, contando con el apoyo del equipo de la coordinación y de la regidora Maricela García, representante de Minas La Florida.

      La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de la participación de las familias para fortalecer estas acciones preventivas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios sus hogares, patios y lotes baldíos.

      Asimismo, recomendó eliminar recipientes, botes y objetos que puedan almacenar agua, ya que estos pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor.


      Estas acciones continuarán próximamente en las demás comunidades y en la cabecera municipal, como parte de las estrategias coordinadas para proteger la salud de las familias de Múzquiz.

      El gobierno municipal cumple su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades sanitarias y con la ciudadanía para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud.

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