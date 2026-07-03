Centros Libres en Coahuila apoyan a mujeres víctimas de violencia

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- La Secretaría de la Mujer en esta región reforzó las acciones de prevención y asesoría dirigidas a mujeres que enfrentan algún tipo de violencia, mediante pláticas informativas y atención en los Centros Libres.

La coordinadora regional de la dependencia, profesora Griselda Rodríguez de los Santos, informó que diariamente se trabaja para disminuir la incidencia de violencia y maltrato contra las mujeres, a través de estrategias de orientación y acompañamiento.

Explicó que los Centros Libres ubicados en los municipios de San Juan de Sabinas, Sabinas, Múzquiz y, recientemente, en Juárez, brindan atención a todas las féminas que requieren apoyo, con el propósito de ofrecerles asesoría y canalización.

La funcionaria señaló que actualmente una de las principales líneas de trabajo es la prevención, por lo que personal de la Secretaría imparte pláticas en escuelas primarias y secundarias, además de realizar visitas a barrios y colonias para acercar la información a la población.

Reconoció que el porcentaje de mujeres víctimas de violencia continúa siendo elevado en la Región Carbonífera; sin embargo, destacó que cada vez más mujeres deciden denunciar, al perder el temor de acudir ante las autoridades para solicitar apoyo.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de la Mujer mantiene abiertas sus acciones de orientación y acompañamiento en toda la Región Carbonífera, con el objetivo de fortalecer la prevención y garantizar atención a quienes enfrentan cualquier tipo de violencia.