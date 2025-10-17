Unidad Móvil de Mastografía llegará a Palaú para Prevenir el Cáncer de Mama

SABINAS, COAH.- Con el firme compromiso de promover la salud y el bienestar de las mujeres coahuilenses, la Secretaría de Salud del Estado, a través del Centro de Salud con Hospital Sabinas, llevó a cabo el Evento de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama bajo el lema: "Si tú estás bien, todo estará mejor. Mujeres contra el cáncer."

Este importante encuentro realizado en el Centro Cultural "Lily y Edilberto Montemayor Seguy" fue encabezado por el doctor Carlos Jiménez Villarreal, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 03 en la Región Carbonífera y el doctor Francisco Iribarren Cárdenas, Director del Centro de Salud con Hospital Sabinas, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud de fortalecer las acciones de prevención, diagnóstico oportuno y acompañamiento integral a las mujeres.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias, pláticas y testimonios enfocados en la detección temprana y la atención integral del cáncer de mama, enfermedad que cada año toca la vida de miles de familias.

Jiménez Villarreal destacó que desde la Secretaría de Salud siempre se brinda apoyo a las mujeres, especialmente en el tema del cáncer, anunciando además que la unidad móvil de mastografía estará próximamente en la comunidad de Palaú, en el municipio de Melchor Múzquiz, acercando estos estudios preventivos a más mujeres de la región.

Asimismo, reconoció el trabajo y compromiso del personal del Centro de Salud con Hospital Sabinas, encabezado por el doctor Francisco Iribarren Cárdenas, dado a su labor constante en la atención, orientación y prevención.

El jefe jurisdiccional enfatizó también el firme compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas en materia de salud, subrayando que, su administración impulsa programas que fortalecen la prevención y promueven la detección oportuna como un derecho para todas las mujeres coahuilenses.

Por su parte, Iribarren Cárdenas dio la bienvenida a los asistentes y reiteró la importancia de fomentar la cultura del autocuidado y la autoexploración, recordando que la detección temprana puede salvar vidas.

Uno de los momentos más emotivos fue el Panel de Testimonios "Viviendo y venciendo al cáncer de mama", encabezado por María de Lourdes Farías Gutiérrez, donde mujeres sobrevivientes compartieron sus experiencias de fortaleza, esperanza y unión familiar, recordando que la lucha contra el cáncer se gana también con amor y acompañamiento.

El evento concluyó con un mensaje de reflexión en el que se invitó a la comunidad a sumarse activamente a las campañas permanentes de detección oportuna que se realizan en toda la Región Carbonífera.