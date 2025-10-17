Gobierno de Saltillo mejora vialidades con acciones de bacheo

SALTILLO, COAHUILA.- Para ofrecer vialidades dignas y garantizar una circulación más segura para saltillenses y visitantes a la ciudad, el Gobierno de Saltillo, a cargo de Javier Díaz González trabaja de manera permanente en acciones de bacheo al interior de colonias y vialidades principales de la ciudad.

Este viernes, personal del programa "Aquí Andamos", con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, repararon los daños en el pavimento ocasionados por el paso del tiempo, las lluvias y el constante flujo vehicular en calles de la colonia Valle Verde.

En este lugar al surponiente de Saltillo, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública taparon los baches existentes sobre la calle Valle de las Maravillas, en su tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Los Lirios, de este sector.

Habitantes atestiguaron las acciones de limpieza de los sitios dañados, relleno de baches con mezcla asfáltica, así como la nivelación del pavimento para garantizar la superficie en óptimas condiciones.

De manera paralela, el Ayuntamiento de Saltillo intensificó los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas calles de la colonia La Amistad, al oriente de la capital de Coahuila.

En este sector habitacional, brigadas de "Aquí Andamos" repararon los baches sobre la calle 14 de Febrero, en el tramo que comprende de la calle 26 a la calle 20.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal atiende los reportes ciudadanos por algún servicio público en la localidad, a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08.