Productores de carbón pactan acuerdo millonario con la CFE

SABINAS, COAH.- Un total de 25 productores de carbón firmaron contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la entrega de más de cinco millones de toneladas de mineral, lo que generará una derrama económica estimada en 12 mil 600 millones de pesos durante los próximos dos años.

Esto lo dio a conocer el licenciado Bogar Montemayor Garza, presidente de la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) en la cuenca Carbonífera.

La firma de los contratos se llevó a cabo el pasado jueves 16 de octubre en las oficinas centrales de la paraestatal en la Ciudad de México, marcando un paso decisivo para la reactivación del sector carbonífero.

Este acuerdo representa una oportunidad significativa para cientos de familias que dependen directa e indirectamente de esta industria en dicha región.

Con la formalización de dichos convenios, los productores iniciarán de inmediato la entrega del mineral a las centrales carboeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, lo que permitirá garantizar el abasto energético y fortalecer la operación de las plantas generadoras de la CFE en la zona.

La Unión Mexicana de Productores de Carbón reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la CFE y el fortalecimiento del sector energético nacional.

Asimismo, hizo un llamado a la unidad del gremio para continuar trabajando en favor del desarrollo económico y social de la Región Carbonífera.