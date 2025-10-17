Más de 261 mil traslados con programa de transporte gratuito en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que el programa de transporte gratuito "Aquí Vamos Gratis" ha registrado más de 261 mil traslados desde su arranque, consolidándose como una alternativa eficaz, segura y accesible para miles de saltillenses.

"Estos más de 261 mil viajes reflejan el impacto real que está teniendo el programa en la movilidad urbana y en la economía de las familias", destacó el edil.

Javier Díaz señaló que este programa, impulsado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha mejorado significativamente la forma en que las y los ciudadanos se trasladan por la ciudad.

El alcalde indicó que, con base en la demanda de usuarios, se han realizado ajustes operativos y se continúa trabajando para optimizar frecuencias y trayectos.

"Estamos fortaleciendo el servicio en horas pico, reduciendo los intervalos de paso para garantizar traslados más ágiles, especialmente en horarios escolares y laborales", explicó.

Díaz González añadió que también se avanza en el diseño de las rutas alimentadoras, en coordinación con concesionarios del transporte.

"Se lleva a cabo un estudio de origen-destino que permitirá definir con precisión las nuevas rutas alimentadoras, con el objetivo de ampliar la cobertura y facilitar el acceso al transporte gratuito desde más colonias", mencionó.

El objetivo, reiteró el alcalde, es contar a inicios de 2026 con las dos rutas troncales en operación plena, junto con el rediseño de las rutas alimentadoras, para socializar y poner en marcha una red de transporte más eficiente y segura para la ciudadanía.

Javier Díaz invitó a las y los saltillenses a seguir haciendo uso del servicio gratuito "Aquí Vamos Gratis", que a la fecha ha beneficiado directamente a miles de usuarios y ha representado un ahorro importante en la economía de las familias de las y los saltillenses.