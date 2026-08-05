Problemas de drenaje en Sabinas y Nueva Rosita: SIMARC busca soluciones

NUEVA ROSITA, COAH.- Los municipios de Sabinas y San Juan de Sabinas concentran la mayor problemática en materia de drenaje dentro de la Región Carbonífera, debido al crecimiento poblacional y la antigüedad de las redes sanitarias, informó el gerente general de SIMARC, ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez.

El funcionario explicó que, para atender esta situación se requieren inversiones millonarias; sin embargo, señaló que actualmente se trabaja con diversos presupuestos para avanzar en la solución de los problemas más urgentes.

Indicó que las ciudades de Nueva Rosita y Sabinas son las que presentan mayores afectaciones debido al crecimiento que han registrado en los últimos años, mientras que en comunidades como Villa de Palaú y Minas de Barroterán los problemas son menores, aunque también existen daños derivados de la antigüedad de las tuberías.

Salazar Rodríguez señaló que gran parte de la red de drenaje se encuentra obsoleta y con una capacidad reducida, situación que genera afectaciones en distintos sectores.

Explicó que la tubería de concreto instalada actualmente cuenta con una vida útil aproximada de 40 años, por lo que la alternativa más adecuada es la sustitución por tubería de PVC, material que disminuye la acumulación de sedimentos y reduce daños posteriores en la infraestructura urbana.

El gerente general de SIMARC destacó que la renovación de la red sanitaria representa un reto importante para los municipios, por lo que se requiere continuar gestionando recursos para mejorar el servicio y atender las necesidades de la población.