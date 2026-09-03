Brindan apoyo médico a Reynol N. en rancho de Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Elementos policiacos del Mando Coordinado a cargo del licenciado José Ponce Sánchez brindaron apoyo a un hombre de aproximadamente 60 años de edad que presentó problemas de salud mientras se encontraba en un rancho ubicado sobre la carretera El Sauz-Palaú.

El reporte se atendió en el lugar conocido como "Tres Campos" a donde arribó la unidad 2095 con dos elementos a bordo, para brindar asistencia al ciudadano.

En el lugar localizaron a Reynol N., de aproximadamente 60 años, destacando que vive solo desde hace 20 años y que hoy precisamente se sintió mal al salir del inmueble.

Ante estos hechos, los elementos le brindaron apoyo y determinaron trasladarlo al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" de Palaú para que recibiera una valoración médica.

El ciudadano quedó bajo atención del personal médico, sin que se informaran mayores detalles sobre su estado de salud, pero antes el abuelito agradeció a los oficiales por la empatía y la ayuda que le brindaron.