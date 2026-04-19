Manolo Jiménez Salinas presenta programa de mejoramiento genético en Múzquiz

Múzquiz, Coah.- En el marco de la Expoasis Ganadera 2026 en Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció el Programa de Mejoramiento Genético con una inversión superior a 24 millones de pesos, mediante el cual se otorgarán apoyos de 20 mil pesos a productores que adquieran sementales en subastas.

Durante el evento —que tiene más de 35 años y forma parte de la tradición vaquera del estado— se realizó la premiación del Becerro Gordo y se iniciaron mejoras al centro de subastas ganaderas, al que se destinaron 2 millones de pesos. El mandatario reiteró su respaldo al sector, pese a los retos recientes como sequías y el cierre de la frontera para exportación de ganado.

Asimismo, destacó un proyecto de diversificación ganadera en la región Centro Desierto y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria con más de 20 millones de pesos en cuarentenarias de Piedras Negras y Ciudad Acuña, certificadas por autoridades de Estados Unidos.

El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, señaló que la bolsa para mejoramiento genético será histórica y que, en conjunto, se entregan apoyos por 25 millones de pesos, además de activar un seguro catastrófico de hasta 5 millones para proteger 24 mil 400 hectáreas en los 38 municipios del estado.

Por su parte, Apolinar Guajardo, de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, reconoció los apoyos y afirmó que estos programas fortalecen la calidad de la carne producida en Coahuila.

Al finalizar, se llevó a cabo una subasta de ganado, con la participación de autoridades estatales y municipales, entre ellas la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez.