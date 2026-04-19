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Coahuila

Manolo Jiménez Salinas presenta programa de mejoramiento genético en Múzquiz

El secretario de Desarrollo Rural destacó la importancia de los apoyos y un seguro catastrófico para proteger hectáreas.

Por Staff / La Voz - 19 abril, 2026 - 07:54 a.m.
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      Múzquiz, Coah.- En el marco de la Expoasis Ganadera 2026 en Múzquiz, el gobernador Manolo Jiménez Salinas anunció el Programa de Mejoramiento Genético con una inversión superior a 24 millones de pesos, mediante el cual se otorgarán apoyos de 20 mil pesos a productores que adquieran sementales en subastas.

      Durante el evento —que tiene más de 35 años y forma parte de la tradición vaquera del estado— se realizó la premiación del Becerro Gordo y se iniciaron mejoras al centro de subastas ganaderas, al que se destinaron 2 millones de pesos. El mandatario reiteró su respaldo al sector, pese a los retos recientes como sequías y el cierre de la frontera para exportación de ganado.

       

      Asimismo, destacó un proyecto de diversificación ganadera en la región Centro Desierto y el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria con más de 20 millones de pesos en cuarentenarias de Piedras Negras y Ciudad Acuña, certificadas por autoridades de Estados Unidos.

      El secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, señaló que la bolsa para mejoramiento genético será histórica y que, en conjunto, se entregan apoyos por 25 millones de pesos, además de activar un seguro catastrófico de hasta 5 millones para proteger 24 mil 400 hectáreas en los 38 municipios del estado.

      Por su parte, Apolinar Guajardo, de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz, reconoció los apoyos y afirmó que estos programas fortalecen la calidad de la carne producida en Coahuila.

      Al finalizar, se llevó a cabo una subasta de ganado, con la participación de autoridades estatales y municipales, entre ellas la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez.

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