Subsecretario de Desarrollo Rural presenta programas agropecuarios en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de fortalecer al sector agropecuario, el subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera, ingeniero Diego Elguezabal, encabezó una reunión informativa con ganaderos y productores en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Múzquiz. Ahí se promovieron los programas que la Secretaría de Desarrollo Rural implementa en beneficio de los trabajadores del campo.

Acompañado por el licenciado Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería, Elguezabal destacó la importancia de mantener una comunicación directa con los productores para dar a conocer los apoyos disponibles.

Ambos funcionarios presentaron una serie de beneficios diseñados para mejorar las condiciones de producción y comercialización en el sector rural.

Entre los temas abordados en la reunión, se destacó el acceso a equipamiento y suplementos alimenticios para el ganado, gracias a los apoyos otorgados por el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas. Con estos recursos, buscan mitigar los efectos de las condiciones climáticas adversas y mejorar la productividad del hato ganadero en la cuenca.

Asimismo, se informó sobre el fortalecimiento del programa de mejora genética, que en coordinación con la federación ha incrementado su alcance.

También se presentó el programa de engorda de ganado, el cual ofrece financiamiento con tasas de interés muy bajas, facilitando el crecimiento del sector ganadero en la región.

Finalmente, se anunciaron apoyos adicionales para el sector agrícola, incluyendo la modernización de trámites relacionados con los fierros de herrar mediante el nuevo Sistema de Movilización de Ganado de Coahuila (SIMOGA).

Todos estos beneficios están dirigidos a los ganaderos y productores de la Región Carbonífera, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con el desarrollo del campo coahuilense, destacó el ingeniero Diego Elguezabal.