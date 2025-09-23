Protección Civil auxilia a adolescente tras accidente en Coahuila

EJIDO LA CUCHILLA, COAH.- Elementos de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a un adolescente que fue embestido por una dama ebria al volante.

Estos hechos se registraron el pasado fin de semana sobre la calle Cempoal en la colonia Jardín del Ejido La Cuchilla.

El afectado fue identificado con el nombre de Luis Ángel N de 17 años de edad, el cual resultó con fractura de tibia y peroné en una de las extremidades inferiores, además de lesiones en el rostro y área capilar.

Como responsable de estos hechos aparece Karla Natali N de 30 años de edad, la cual, al circular en completo estado de ebriedad, ocasionó el accidente, impactándose además contra los muros de una cerca ciclónica y el portón de una vivienda.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana se coordinaron para auxiliar a la víctima, ingresándolo a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para recibir atención médica inmediata, nosocomio donde el paciente aún permanece hospitalizado.

Por lo que respecta a la dama que ocasionó esta situación, fue consignada a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común.