Fuego en Múzquiz arrasa pasto seco y afecta rancho

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio de gran magnitud se registró el pasado fin de semana a un costado de la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, generando una intensa movilización de los cuerpos de emergencia locales.

Las llamas avivadas se extendieron rápidamente por la zona, alarmando a los habitantes y trabajadores de los ranchos aledaños, así como a los automovilistas ante la falta de visibilidad sobre dicho tramo carretero.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al lugar del siniestro, bajo la coordinación de Protección Civil Municipal, encabezada por el ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Gracias a su pronta intervención, se logró contener el fuego antes de que alcanzara mayores proporciones o pusiera en riesgo vidas humanas. En tanto, el siniestro arrasó con una amplia extensión de pasto seco, lo que facilitó su propagación.

Además, se reportó la pérdida de aproximadamente 200 metros lineales de postas que sostenían la cerca perimetral del rancho Las Rusias, una de las propiedades afectadas.

A pesar de la intensidad del incendio, no se registraron personas lesionadas. En tanto, trabajadores del rancho Las Rusias se sumaron a las labores de combate al fuego, colaborando estrechamente con los bomberos para evitar que las llamas llegaran a otras áreas vulnerables.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas de este hecho, al tiempo que reiteraron el llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante esta temporada, especialmente en zonas rurales donde la presencia de pasto seco representa un alto riesgo de provocar este tipo de situaciones.