Lluvias en Múzquiz causan caída de árboles y daños materiales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Múzquiz, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), atendió diversos reportes de la ciudadanía tanto de esta cabecera municipal como de la Villa de Palaú, luego de que las fuertes lluvias provocaran el colapso de varios árboles en distintos puntos.

Las brigadas de emergencia se movilizaron rápidamente para garantizar la seguridad de los habitantes y evitar mayores afectaciones en arterias y hogares.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió sobre la calle Jiménez, donde un árbol de aproximadamente 20 metros de altura se desplomó, ocasionando la caída de cables de telefonía. Este hecho generó alarma entre los vecinos, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades para que se realizaran las labores de retiro y aseguramiento de la zona.

De acuerdo con testimonios de residentes del sector, el colapso se registró alrededor de las 06:00 horas, sorprendiendo a las familias que habitan en las inmediaciones. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque sí, se generaron daños materiales y afectaciones en el servicio de telefonía, trascendió.

Las autoridades locales informaron que los cuerpos de emergencia se mantienen atentos a cualquier llamado de auxilio, con el objetivo de responder de manera oportuna ante situaciones derivadas de las condiciones climáticas. Asimismo, continúan con los recorridos preventivos en áreas de riesgo para minimizar posibles incidentes. Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a no exponerse innecesariamente durante las lluvias y a mantenerse alerta ante los cambios climáticos. Cabe señalar, en caso de requerir apoyo, se recordó que la línea de emergencia 911 está disponible para atender cualquier reporte ciudadano.