Provoca carambola

NUEVA ROSITA, COAH.- Conducir en estado de ebriedad provocó que un individuo ocasionara un choque tipo carambola registrado en céntricas calles de la colonia Nueva Imagen.

Elementos de Seguridad Pública Municipal tomaron conocimiento de los hechos logrando asegurar a Carlos N conductor de una camioneta Ford Ranger, color café el cual al desplazarse por diversas arterias de esta ciudad, terminó colisionando con dos vehículos.

Tras estos hechos resultó afectada una mujer que circulaba en su camioneta Jeep Nitro, modelo 2011 por la calle Futura con Álamos, la cual al perder el control del volante terminó colisionando con una camioneta Pontiac que se encontraba estática.

Cuerpos de emergencia se desplazaron al sitio para brindar ayuda a las personas involucradas en este hecho, no siendo necesario el traslado a un hospital.