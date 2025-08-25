Entrega de útiles escolares en Nueva Rosita a estudiantes necesitados

Este martes 26 de agosto, los jóvenes del Grupo 1 Armadillo de Scouts llevarán a cabo la entrega de paquetes de útiles escolares como parte del proyecto comunitario 'Siempre útiles'. La iniciativa busca apoyar a estudiantes de escasos recursos en el inicio del nuevo ciclo escolar, brindándoles las herramientas básicas para su formación académica.

La entrega se realizará en las instalaciones de la Logia Masónica 'LUX DEI #4 A.C.', ubicada en la calle 5 de febrero s/n, frente al supermercado Gutiérrez a partir de las 19 horas. El evento está dirigido a quienes realmente lo necesiten, y se entregarán paquetes únicamente a las primeras 70 personas que lleguen al lugar, por lo que se recomienda puntualidad.

'Siempre útiles' es un proyecto impulsado por los jóvenes scouts con el objetivo de fortalecer el sentido de comunidad y solidaridad entre los habitantes de Nueva Rosita. A través de esta acción, buscan contribuir al bienestar de las familias que enfrentan dificultades económicas, especialmente en esta temporada de regreso a clases.

Una de las jóvenes líderes del proyecto expresó: 'Agradecemos mucho que este apoyo llegue a las familias que más lo requieren, para que más niños y niñas puedan iniciar su ciclo escolar con las herramientas necesarias'. Su testimonio refleja el compromiso del grupo con la equidad educativa y el desarrollo social.

La convocatoria ha generado expectativa entre vecinos y padres de familia, quienes ven en esta entrega una oportunidad valiosa para aliviar la carga económica que representa el regreso a clases. Los organizadores reiteran que el apoyo será entregado con respeto y sensibilidad, priorizando a quienes más lo necesitan.