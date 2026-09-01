Adolfo Garza lanza proyectos en Nueva Rosita: Comedor y deporte

NUEVA ROSITA, COAH.- El empresario neorrositense Adolfo Garza destacó los proyectos que realizará en los próximos días, tras cerrar la entrega de útiles escolares.

Señaló que asumirá la responsabilidad como padrino del Comedor Comunitario situado en la Calle 9 en esta ciudad, labor que ha realizado todos los meses, pero a la que ahora dará especial énfasis y atención, con el objetivo de fortalecer la asistencia a los beneficiarios.

Añadió que la responsabilidad fue otorgada a nivel regional a través de la señora Liliana Salinas, presidenta honoraria del Sistema DIF Coahuila, lo que representa un orgullo y un compromiso de hacer equipo y gestionar apoyos ante diversas instituciones para atender las necesidades del municipio de San Juan de Sabinas.

De igual forma indicó que este mes se concentrará también en un proyecto relacionado con el deporte, con apoyo a torneos, en coordinación con el municipio y con Mejora Coahuila.