Laura Jiménez Gutiérrez firma convenio: Múzquiz avanza en infraestructura

MÚZQUIZ, Coah.- La alcaldesa del Pueblo Mágico de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, firmó en Saltillo el convenio "En equipo le entramos" con el gobierno del estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de impulsar proyectos de infraestructura y mejoramiento urbano en el municipio.

La presidenta municipal informó que regresó de la capital del estado, donde se concretó el acuerdo, y aseguró que seguirá trabajando en equipo con el gobierno estatal para mejorar la calidad de vida y la imagen del municipio, con el objetivo de que Múzquiz siga avanzando y brillando.

Detalló que entre los proyectos previstos se encuentran acciones de mejoramiento de imagen urbana y correcciones en obras de agua potable y drenaje, al priorizar la rehabilitación de la infraestructura que presenta líneas desintegradas y requiere atención urgente.

Jiménez Gutiérrez explicó que la inversión anual que le corresponde a Múzquiz por parte del estado es de alrededor de 290 millones de pesos, recurso que se distribuye en distintos rubros, incluida infraestructura, además del recurso propio del municipio, y que debe administrarse de acuerdo con las necesidades prioritarias.

Subrayó que la administración ha trabajado desde su inicio en obras que no siempre son visibles porque están bajo tierra, pero que son urgentes para la población, y reconoció que existe demanda ciudadana de más resultados, por lo que reiteró el compromiso de continuar repartiendo el presupuesto con responsabilidad.

Añadió que para lograr los objetivos se requiere trabajo en equipo, además de con el gobernador y el gobierno del estado, también con la sociedad civil, empresarios, ganaderos y toda la población, agradeciendo a su equipo y a la ciudadanía la confianza otorgada para seguir impulsando el desarrollo del municipio.