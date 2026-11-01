Comerciantes de Múzquiz se preparan para el Día de Muertos con nuevos espacios

MÚZQUIZ, COAH.- El ciudadano Juan Antonio Martínez Domínguez informó que ya se encuentran delimitando los espacios donde habrán de colocarse los puestos de venta de comida y otros productos por la celebración del Día de Muertos frente al panteón en Múzquiz.

Indicó que trabajan en coordinación con inspectores del ayuntamiento, a fin de otorgar los lugares bien establecidos a los vendedores en pequeño durante los días 1 y 2 de noviembre.

El integrante de la CROC dijo que aproximadamente de 30 a 35 compañeros ya cuentan con su lugar asignado para el evento de este año, por lo que los interesados deben solicitar información al respecto.

Explicó que los comerciantes primero se registran en Presidencia Municipal y de ahí se les otorga el lugar. El costo del espacio es por metro, siendo el perímetro estándar de 3 metros, aunque no precisó el monto exacto.

Hizo la invitación a la ciudadanía y a los comerciantes que quieran obtener un lugar para la venta, ya que todavía hoy y mañana estarán otorgando lugares para que puedan instalar sus productos.

Como recomendación para los puestos que manejan fuego, indicó que deben contar con su extintor y señaló que Protección Civil estará otorgando todas las facilidades para que no haya ningún incidente durante la festividad.