Inauguran Punto Violeta en Múzquiz: apoyo a mujeres en riesgo

MÚZQUIZ, Coah.- El Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz (TecNM Campus Múzquiz) inauguró un Punto Violeta, espacio destinado a brindar orientación, acompañamiento y apoyo a mujeres que enfrenten situaciones de violencia o vulnerabilidad.

La iniciativa busca fortalecer la prevención de la violencia y promover una cultura de respeto e igualdad mediante un espacio seguro al que las mujeres puedan acudir para recibir atención y respaldo.

El Punto Violeta busca ofrecer un espacio seguro para mujeres que enfrentan violencia o vulnerabilidad.

La ceremonia fue encabezada por el director general del plantel, ingeniero Santos Eduardo de la Garza García, acompañado por la subdirectora académica, licenciada Fabiola Elguezábal Garza; el subdirector administrativo, doctor Abelardo Rivera Rodríguez, y el subdirector de Planeación y Vinculación, licenciado Hugo Sandoval Fernández.

También asistieron el licenciado Erick Omar Briones Uguez, en representación de la secretaria de Vinculación Ciudadana, María Bárbara Cepeda Boehringer; Titania Lorena Llanos Elizalde, en representación de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado, maestra Mayra Valdez González, y Alicia Múzquiz, encargada del Centro Libre de Múzquiz.

La inauguración fue encabezada por el director del TecNM, Santos Eduardo de la Garza García, y otros funcionarios.

Asimismo, participó la ingeniera Yadira Ordaz Vélez, responsable del proceso de identificación del Punto Violeta, además de integrantes de la comunidad estudiantil y personal docente, administrativo y manual de la institución.

Este espacio reafirma el compromiso del TecNM de contribuir a la prevención de la violencia y promover la igualdad.

Con la apertura de este espacio, el TecNM Campus Múzquiz refrenda su compromiso de contribuir a la prevención de la violencia y fortalecer entornos seguros e incluyentes mediante la colaboración con las instancias correspondientes para brindar acompañamiento a las mujeres que lo requieran.