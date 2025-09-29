Alcaldesa Laura Jiménez lidera compromiso por la inclusión infantil

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el firme compromiso de promover la inclusión, la Administración Municipal 2025–2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, organizó un Rally además de una emotiva caminata donde los principales protagonistas fueron niños y niñas del Centro de Atención Múltiple (CAM) número 18, acompañados por autoridades educativas, municipales y familiares.

La marcha inició en la intersección de las calles Presidente Juárez y Socorro, donde decenas de participantes se congregaron para avanzar juntos hacia la plaza Hidalgo.

Durante el trayecto, se vivió un ambiente de entusiasmo y solidaridad, reflejo del compromiso de la comunidad con la inclusión de personas con capacidades especiales.

Al llegar a la plaza, se realizó un rally organizado por maestros en educación física, en el que los estudiantes participaron activamente en diversas dinámicas recreativas.

Posteriormente, se ofreció un refrigerio para todos los asistentes, fortaleciendo el sentido de convivencia entre alumnos, padres de familia y autoridades presentes.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez refrendó su apoyo total al CAM 18, destacando que su administración continuará impulsando acciones que beneficien a los niños con capacidades especiales.

"Nuestro compromiso es firme: seguiremos trabajando para que cada niño tenga acceso a oportunidades dignas y espacios seguros donde desarrollarse plenamente", expresó.

También se contó con la participación de las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la Zona Escolar 302.

La profesora Isaura Elvira Bermea Suárez, directora del CAM 18, agradeció el respaldo del Sistema DIF Municipal y de la Presidencia, subrayando que el objetivo del evento fue visibilizar la importancia de la inclusión durante el mes de septiembre.

"Este tipo de actividades fortalecen el vínculo entre sociedad y educación, y nos recuerdan que todos somos parte de una misma comunidad", concluyó.