Premios para Rancho La Ilusión en Múzquiz, Coahuila

Múzquiz, Coah.- El rancho La Ilusión, propiedad de la familia Chavarría Martínez, destacó en la octava edición del Concurso del Borrego Gordo 2026, evento celebrado en Saltillo, Coahuila, obteniendo importantes reconocimientos con ejemplares de las razas Dorper y White Dorper.

En la categoría de hembras, los criadores muzquenses conquistaron el primer lugar con una cordera talla mediana y el primer lugar con una hembra talla grande. Además, obtuvieron un tercer y un cuarto lugar, también en talla grande.

El desempeño de Rancho La Ilusión alcanzó su punto más destacado con la obtención del título de Gran Campeona de la Raza en la categoría de hembras.

En la competencia de machos, un ejemplar del rancho obtuvo el primer lugar en la categoría de talla extra grande y posteriormente fue reconocido como Gran Campeón de la Raza.

El licenciado Víctor Chavarría y su familia agradecieron a los organizadores la invitación al concurso y reconocieron la participación de los criadores, así como la calidad genética que se desarrolla actualmente en Coahuila.

"Agradezco a mi familia, pues estos premios se los ganaron mis hijos en pista", expresó el muzquense al destacar la dedicación detrás de los resultados obtenidos en el certamen.