Ejidatarios de Múzquiz esperan reapertura de frontera para exportar ganado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ejidatarios del municipio de Múzquiz esperan que se reabra la frontera hacia Estados Unidos para reanudar la exportación de ganado.

Leonel Gómez Camacho, integrante de la Unión de Ejidos, destacó que, el puerto de Ciudad Acuña ya se encuentra listo para operar de manera adecuada.

El representante señaló que, los productores y acopiadores se mantienen a la expectativa de que, a más tardar, dentro de 4 semanas se informe oficialmente sobre la reapertura.

"Sabemos que, el Gobierno del Estado realiza las gestiones necesarias con las autoridades estadounidenses para concretar la reapertura, por ello, estamos a la espera que se dé el caso a la brevedad posible", expresó Gómez Camacho.

Recordó que la frontera se cerró en noviembre de 2024, lo que significa un año y cinco meses sin exportaciones. A pesar de ello, los precios en el mercado nacional no han caído de manera drástica, lo que ha permitido a los productores mantenerse a flote, aunque enfrentando dificultades derivadas de la sequía y los altos costos de alimentación del ganado.

El productor subrayó que el precio de venta en Estados Unidos es prácticamente el doble del que se obtiene en el mercado nacional, lo que representa una oportunidad significativa para mejorar la economía de los ejidatarios y recuperar parte de las pérdidas acumuladas durante el cierre.

Mientras tanto, los ganaderos y ejidatarios continúan enfrentando gastos diarios como la compra de forraje, gasolina y el pago de trabajadores. Gómez Camacho advirtió que las pacas de sorgo comienzan a escasear y las que se encuentran en el mercado tienen precios muy elevados, lo que agrava la situación y aumenta la urgencia de que la frontera vuelva a abrirse.