Laura Jiménez Gutiérrez lidera recarpeteo con concreto asfáltico en Múzquiz

Múzquiz, Coah. – La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el arranque de la obra de recarpeteo con concreto asfáltico en las calles Benito Juárez —de carretera San José de Aura a calle 16 de Septiembre— y Venustiano Carranza —de calle 21 de Marzo a 16 de Septiembre—, en el mineral de Minas La Florida, como parte del programa Obras Sociales Pa´ delante impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el evento estuvieron presentes Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora; Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora; Rogelio Obregón Galarza, coordinador de Minerales; Marisela García Méndez, regidora; Rosalinda Rodríguez Chávez, coordinadora de Desarrollo Social de Minas La Florida, y la beneficiaria Dora Anahí Orozco, entre otros asistentes.

Durante su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez expresó su agradecimiento al gobernador Manolo Jiménez por el respaldo a Múzquiz, destacando que estas obras son resultado del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno. "Estas acciones mejoran la vialidad, la seguridad y la calidad de vida de quienes viven aquí. Seguiremos gestionando más recursos, más obras y más programas sociales, porque Múzquiz merece seguir creciendo con rumbo firme", afirmó la edil.

La beneficiaria Dora Anahí Orozco agradeció a nombre de los habitantes de la comunidad el inicio de la obra, reconociendo el esfuerzo de la alcaldesa para sacar adelante al municipio pese a las dificultades. "Esta obra no es solo asfalto, es dignidad y progreso. Gracias, alcaldesa, por creer en nosotros, por no olvidarse de las comunidades y por demostrarnos que con voluntad, amor y trabajo en equipo sí se puede cambiar la historia", expresó emocionada.

Con este arranque, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de continuar mejorando la infraestructura urbana en los minerales, impulsando el desarrollo con el apoyo del gobierno estatal.