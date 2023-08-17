Reconoce PRI a su militancia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La militancia del Partido Revolucionario Institucional formó parte del Consejo Político Municipal teniendo como sede las instalaciones del Club de Leones de esta ciudad.

Dicho evento fue presidido por el licenciado Carlos Robles Loustaunau, Presidente del Comité Directivo Estatal del Movimiento Tricolor y distinguidas personalidades que lo acompañaron.

Durante el desarrollo del consejo y posterior a declarar formalmente instalada dicha sesión, se llevó a cabo la entrega de merecido reconocimiento a la militancia priista por el apoyo otorgado en la pasada elección llevando al triunfo como gobernador al ingeniero Manolo Jiménez Salinas, obteniendo en el Estado de Coahuila 765 mil votos, lo cual fue un triunfo contundente e inobjetable, un resultado histórico.

En su mensaje el Presidente del Comité Municipal en Múzquiz, Luis Fernando Santos Flores agradeció a los presentes el apoyo otorgado en cada uno de los procesos electorales.

Por su parte el licenciado Carlos Robles Loustaunau, expresó que los priistas tienen mucho de que estar orgullosos en Coahuila, por ello están preparados para las elecciones del próximo año.

Reconoció además el trabajo del mejor gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien fue capaz de su acción y de su obra, transmitirla al voto y, a la aprobación de la ciudadanía.

“Tiene mucho valor además el trabajo de un candidato sin igual, un candidato extraordinario como lo fue Manolo Jiménez Salinas y muy particularmente el trabajo de todos ustedes, como equipo y como partido ya que fuimos capaces de hacer no solamente una alianza con otros Partidos Políticos sino con la comunidad y la ciudadanía, estos tres elementos se tradujeron en lo que hoy celebramos, el triunfo contundente”, expresó el líder estatal del PRI.