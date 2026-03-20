Laura Jiménez reconoce a docentes en el aniversario del FAM en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del 43 aniversario del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, dirigió un emotivo mensaje de felicitación a los docentes pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de la Sección 5ª, resaltando su compromiso y entrega en la formación de las nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó además el liderazgo del maestro Everardo Padrón García, secretario general del SNTE en Coahuila, a quien reconoció por el trabajo realizado al frente del magisterio estatal. Subrayó que su gestión ha sido clave para fortalecer la unidad y el desarrollo del gremio docente en la entidad.

Jiménez Gutiérrez mencionó a su vez: "Maestras y maestros saben que pueden contar conmigo siempre, con mi respeto y admiración, pues ellos son parte fundamental para una sociedad completa, para nuestros hijos. Los felicito como siempre por el trabajo ampliamente realizado".

La alcaldesa también reafirmó la disposición del municipio para apoyar las actividades del sector educativo, señalando que Múzquiz, como Pueblo Mágico, siempre abrirá sus puertas a los docentes para la realización de eventos deportivos, culturales y sociales que fortalezcan la identidad magisterial y el bienestar comunitario.

Con este reconocimiento, la administración municipal refrenda su compromiso con la educación y con quienes día a día contribuyen a formar ciudadanos responsables y preparados. El aniversario del FAM se convirtió así en un espacio de unión y gratitud hacia los maestros, pilares fundamentales de la sociedad.