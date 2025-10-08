Reconocen trayectoria de 30 años al Notario Público Patricio H. Ruiz Múzquiz en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por 30 años de destacada trayectoria como Notario Público, el licenciado Patricio H. Ruiz Múzquiz, recibió merecido reconocimiento a través del Gobierno del Estado de Coahuila.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Notario realizado en la ciudad de Saltillo, se resaltó en el homenaje para los notarios coahuilenses, la labor que realizan de forma diaria, con legalidad, certeza jurídica y la confianza que la ciudadanía deposita en ellos.

El fedatario al frente de la Notaría No. 13 establecida en el Pueblo Mágico de Múzquiz, agradeció dicho reconocimiento dado al ejercicio profesional a lo largo de tres décadas.

Su trabajo, ha sido clave para fortalecer el tejido institucional y brindar seguridad jurídica, otorgando a la sociedad, confianza y digna atención al momento de requerir de determinado trámite.

Cabe señalar, la ceremonia fue presidida por el secretario de gobierno, Oscar Pimentel González, quien asistió en representación del Gobernador del Estado, Ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Además, Luz María Diez de Urdanivia Del Valle, Presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Coahuila y el Magistrado Rodolfo Rábago Rábago, representante del Tribunal Superior de Justicia, entre otras distinguidas personalidades.

Cabe señalar, el legado del Notario Patricio H. Ruiz y entrega de este reconocimiento, no solo honra su carrera, sino que también inspira a las nuevas generaciones de fedatarios a ejercer con integridad y vocación de servicio, transmitiendo sus valores, conocimientos, experiencias e impacto positivo en la ciudadanía en general.