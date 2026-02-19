Contactanos

Saltillo en alerta: Gobierno Municipal advierte sobre fraude con SMS de infracciones

Saltillo se moviliza ante el engaño de mensajes SMS que alertan sobre supuestas infracciones de tránsito.

Redaccion La Voz
Por Redaccion La Voz - 19 febrero, 2026 - 07:49 p.m.
El Gobierno Municipal de Saltillo alertó sobre mensajes fraudulentos de supuestas multas de tránsito.

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo alerta a la población sobre el envío de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se informa sobre el cobro de supuestas infracciones de tránsito, invitando a la persona que recibe dicho mensaje a pagar la multa a través de una plataforma ajena al Gobierno Municipal.

Dichos mensajes utilizan números telefónicos con una lada distinta a la de Saltillo (844) y enlaces externos que simulan plataformas gubernamentales, con el objetivo de engañar a la ciudadanía para obtener depósitos bancarios u obtener datos personales, información bancaria.

Acciones de la autoridad

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a: no abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos, no proporcionar datos personales, bancarios o de identificación, no realizar pagos a través de sitios no oficiales, verificar cualquier información únicamente en los canales oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo.

Indicó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, ya tomó cartas en el tema para estar al pendiente de posibles fraudes.

Puso a disposición el teléfono de la Policía Cibernética 871.894.6158 para la atención de la ciudadanía.

Recomendaciones para la ciudadanía

Asimismo, se invita a reportar este tipo de mensajes ante las autoridades correspondientes y a mantenerse informados a través de los medios institucionales.

El Gobierno Municipal de Saltillo reitera su compromiso con la seguridad digital de las y los saltillenses y trabaja de manera permanente para prevenir y combatir prácticas de fraude que afecten a la ciudadanía.

