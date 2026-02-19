Saltillo en alerta: Gobierno Municipal advierte sobre fraude con SMS de infracciones

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo alerta a la población sobre el envío de mensajes de texto (SMS) fraudulentos en los que se informa sobre el cobro de supuestas infracciones de tránsito, invitando a la persona que recibe dicho mensaje a pagar la multa a través de una plataforma ajena al Gobierno Municipal.

Dichos mensajes utilizan números telefónicos con una lada distinta a la de Saltillo (844) y enlaces externos que simulan plataformas gubernamentales, con el objetivo de engañar a la ciudadanía para obtener depósitos bancarios u obtener datos personales, información bancaria.

Acciones de la autoridad

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a: no abrir enlaces incluidos en mensajes sospechosos, no proporcionar datos personales, bancarios o de identificación, no realizar pagos a través de sitios no oficiales, verificar cualquier información únicamente en los canales oficiales del Gobierno Municipal de Saltillo.

Indicó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Policía Cibernética de Saltillo, ya tomó cartas en el tema para estar al pendiente de posibles fraudes.

Puso a disposición el teléfono de la Policía Cibernética 871.894.6158 para la atención de la ciudadanía.

Recomendaciones para la ciudadanía

Asimismo, se invita a reportar este tipo de mensajes ante las autoridades correspondientes y a mantenerse informados a través de los medios institucionales.

El Gobierno Municipal de Saltillo reitera su compromiso con la seguridad digital de las y los saltillenses y trabaja de manera permanente para prevenir y combatir prácticas de fraude que afecten a la ciudadanía.