Saltillo instalará 30 placas con códigos QR para el Mundial 2026

SALTILLO, COAHUILA.- Con la mira puesta en el Mundial 2026, el Distrito Centro de Saltillo alista la instalación de 30 placas con códigos QR en el corazón de la ciudad, una estrategia que busca enriquecer la experiencia de quienes visiten la capital coahuilense durante la justa internacional.

Roberto Rojas, titular del organismo, explicó que la iniciativa responde a la visión del alcalde Javier Díaz de fortalecer la atención tanto al turismo local como al extranjero que llegará a la región en el marco de los partidos que se disputarán en Monterrey durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las placas serán colocadas en sitios representativos como el Teatro García Carrillo, el Mercado Juárez y la Catedral de Santiago Apóstol, entre otros espacios históricos. Al escanear el código, los visitantes podrán consultar reseñas, datos relevantes e imágenes antiguas de cada inmueble, en español e inglés.

Se prevé que la colocación del nuevo equipamiento urbano arranque entre marzo y abril, como parte de una serie de acciones orientadas a proyectar una mejor imagen del Centro Histórico.

Además de la señalética digital, el Distrito Centro implementa labores diarias de limpieza con maquinaria especializada en banquetas, así como obras de infraestructura para facilitar el tránsito peatonal. A ello se suma el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, con más cámaras en puntos estratégicos.

"El objetivo es que el centro sea un lugar blindado y seguro para todos", subrayó Rojas, quien destacó la coordinación con autoridades municipales y estatales para mantener a Saltillo entre las capitales más seguras del país.

Acciones de la autoridad

En el ámbito cultural, también se prepara una callejoneada temática alusiva al Mundial, programada en fechas cercanas a los encuentros futbolísticos en Monterrey. El recorrido incluirá música tradicional y visitas a lugares emblemáticos del primer cuadro.

Impacto en la comunidad

De acuerdo con estimaciones del Distrito Centro, este tipo de eventos puede congregar a más de 500 personas y generar una importante derrama económica para restaurantes y comercios de la zona, con ingresos que alcanzan varios cientos de miles de pesos.