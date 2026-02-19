Claudia Sheinbaum colocará primera piedra del IMSS en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La capital de Coahuila se prepara para recibir este sábado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien encabezará la colocación de la primera piedra del Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una obra considerada estratégica para el sureste del estado.

El alcalde Javier Díaz destacó la relevancia del proyecto para una región que, dijo, se caracteriza por su dinamismo económico, formalidad laboral y crecimiento sostenido.

"Viene a la capital más segura del país, pero sobre todo a impulsar una obra muy importante para toda la ciudadanía de esta región sureste", expresó el edil, al subrayar que la nueva clínica de especialidades responde a la fortaleza productiva y competitiva de la zona.

Díaz adelantó que buscará abordar con la mandataria federal diversos temas prioritarios para el municipio, entre ellos asuntos relacionados con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y proyectos de infraestructura que podrían gestionarse a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

No obstante, precisó que primero planteará estos puntos al gobernador del estado y, de existir la oportunidad, los comentará directamente con la presidenta.

El alcalde subrayó que la formalidad laboral, la competitividad y el crecimiento constante que registra la región hacen indispensable fortalecer la infraestructura en salud, especialmente en una ciudad que funge como capital estatal y polo de desarrollo económico.

Entrega de centro comunitario

En otro tema, el edil informó que este mismo día encabezará la reinauguración de un centro comunitario en la colonia Miguel Hidalgo, espacio que ofrecerá atención psicológica, servicios médicos y un comedor comunitario, además de actividades culturales, deportivas y artísticas.

El proyecto, impulsado también por su esposa a través del trabajo social en colonias, busca fortalecer el tejido social y familiar en uno de los sectores de la ciudad. "Lo más importante es ver cómo podemos seguir fortaleciendo el tejido social y generar una mejor comunidad", señaló.

Con la visita presidencial y la entrega de obras comunitarias, la administración municipal busca consolidar a Saltillo como una ciudad en crecimiento, con estabilidad económica y políticas enfocadas tanto en el desarrollo como en el bienestar social.