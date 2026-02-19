Cámaras de videovigilancia reducen robos en Aguas de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La incorporación de cámaras de videovigilancia enlazadas al C2 en los pozos e instalaciones de Aguas de Saltillo ha reducido prácticamente a cero los robos y actos vandálicos, lo que representa ahorros significativos para el organismo operador, informó su gerente general, Iván Vicente.

En entrevista, el directivo calificó la medida como "una de las inversiones más productivas" realizadas por la paramunicipal, al destacar que el enlace permanente con el C2 de Saltillo ha permitido una respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

"Ha sido todo un éxito. Cada vez que tenemos una incidencia se presenta una patrulla. Tenemos un enlace 24/7 en todos los pozos, especialmente en los que están en la sierra", explicó.

Vicente agradeció el respaldo del Municipio y de la Policía Municipal por el apoyo constante en la vigilancia de las instalaciones hidráulicas, lo que ha fortalecido la seguridad y garantizado la continuidad del servicio para la ciudadanía.

Impacto en la comunidad

Antes de la instalación de las cámaras, los robos en pozos podían representar pérdidas que oscilaban entre 100 mil y 200 mil pesos por evento. Con una incidencia promedio de uno o incluso dos robos mensuales, el impacto económico era considerable.

"Desde que hemos instalado esto, el número de incidentes prácticamente se ha reducido a cero. Hagamos los cálculos y veamos la cantidad de dinero que hemos sido capaces de ahorrar", subrayó.

Aunque precisó que no se trata de un "ahorro" en términos estrictos, sí permite redirigir esos recursos a inversiones y necesidades prioritarias del servicio, fortaleciendo la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Seguridad adicional para la población

Además de inhibir el vandalismo, las cámaras instaladas en diversos puntos de la sierra funcionan como un apoyo adicional para la población. De acuerdo con el gerente, en caso de emergencia, las personas pueden acercarse a uno de los pozos vigilados con la certeza de que están siendo monitoreados desde el C2.

"Muchas veces la gente está paseando por la sierra y puede encontrarse en una situación de riesgo. Estos puntos están vigilados y pueden servir como referencia o apoyo en caso de emergencia", explicó.