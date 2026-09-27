Óscar Ríos Ramírez asegura 35 millones para obras en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, informó que, como resultado de la reunión con el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, se autorizaron recursos adicionales por 35 millones de pesos para más obras de infraestructura y equipamiento en el municipio.

El edil explicó que, hace poco más de un mes, se habían autorizado 10 MDP para recarpeteo y ahora llegan 35 millones de pesos más que incluyen pavimentación, drenaje, camiones de basura y un camión para atender el desabasto de agua.

Señaló que el municipio también apoya con obras importantes y destacó que se trabaja de la mano con el gobierno del estado a través de los programas "Hombro con Hombro", cumpliendo los proyectos y compromisos adquiridos.

Ríos Ramírez indicó que el mandatario estatal está muy comprometido con San Juan de Sabinas al ver el trabajo que se ha realizado, y recordó que al inicio de la administración una de las primeras obras fue la rehabilitación de la pileta con válvulas nuevas para el fluido del agua a los hogares, lo que ha permitido mejor abasto hídrico.

Añadió que las familias del municipio de San Juan de Sabinas han recibido múltiples beneficios y, aunque recientemente se presentaron problemas con la energía eléctrica para el abasto de agua, aclaró que no fue responsabilidad del municipio, pero se mantiene el trabajo para dar solución.

Finalmente, el alcalde subrayó la unidad que existe entre el municipio y el estado, lo que ha permitido avanzar en acciones que benefician directamente a la población.