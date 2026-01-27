Secretaría de Educación reanuda clases en Coahuila el 28 de Enero

REGIÓN CARBONÍFERA.- La Secretaría de Educación de Coahuila anunció que las actividades escolares presenciales se reanudarán en todo el estado a partir del miércoles 28, luego de que Protección Civil emitiera un nuevo pronóstico climático con condiciones más favorables. La decisión aplica para todos los niveles educativos y regiones, tras varios días de suspensión por bajas temperaturas.

El comunicado oficial establece criterios específicos para justificar ausencias o retardos en función de la temperatura registrada antes del ingreso escolar. En secundaria, se permitirá la falta si se registra -2 °C una hora antes del inicio; en primaria, si hay -1 °C a las 7:00 a.m.; y en educación inicial, preescolar y especial, si se alcanza 0 °C a las 8:00 a.m. Estas medidas buscan proteger la integridad física de los estudiantes ante el frío extremo.

La dependencia educativa reiteró que la decisión final sobre la asistencia recae en los padres de familia, quienes podrán valorar las condiciones de salud de sus hijos. Asimismo, se informó que las instituciones privadas podrán aplicar sus propios criterios operativos, siempre en comunicación con las familias y priorizando la seguridad de la comunidad escolar.

La Secretaría exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de Coahuila y de Protección Civil, y a seguir sus recomendaciones para evitar riesgos. Esta coordinación interinstitucional busca garantizar un regreso seguro y ordenado a las aulas.

Con esta medida, el gobierno estatal reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez y juventud coahuilense, equilibrando el derecho a la instrucción con la protección ante fenómenos climáticos adversos.