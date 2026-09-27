Coahuila regulará el uso de celulares en aulas

NUEVA ROSITA, Coah. - La medida de no utilizar celulares en las aulas es uno de dos temas prioritarios, junto con la salud mental, informó Malú Rodríguez, directora estatal de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación.

La funcionaria explicó que el uso del celular en secundaria y, posiblemente, en primaria genera preocupación en las familias, ya que, aunque es una herramienta que puede utilizarse para bien, regularmente se emplea para otros fines, por lo que regularlo siempre será importante.

Señaló que el tema se trabaja a nivel nacional y es preocupación y ocupación de la Secretaría, del secretario y de todas las figuras del sistema: mejorar el manejo del dispositivo, no necesariamente prohibirlo, sino controlar su uso adecuado.

Indicó que la regulación será un hecho a partir de noviembre y que se dialogará con padres de familia y con los propios estudiantes, pues si bien el celular es herramienta de comunicación para ubicación a la salida, se debe cuidar para qué se utiliza.

Rodríguez Hernández destacó que la estrategia se vincula al programa de desarrollo socioemocional SER MÁS, creado en Coahuila por la señora Paola Rodríguez, con el que se trabaja en conjunto para generar convivencias sanas, alegres y compartidas y formar embajadores de la paz.

Añadió que ya inició la capacitación a maestros en Saltillo y Ramos Arizpe, en la Universidad Tecnológica de Coahuila, y que la próxima semana continuarán en Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro y Matamoros, para luego trasladarse a la Región Norte, medida que impactará a casi todos los estudiantes de nivel básico, excepto preescolar.