Rehabilitación de la placita Los Mantenidos: Múzquiz avanza en espacios públicos

Villa de Palaú, Coahuila. El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, llevó el inicio de la rehabilitación de la placita "Los Mantenidos" en la Villa de Palaú, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de las y los habitantes.

Como parte de estos trabajos se realizarán labores de limpieza general, pintura de bancas, cambio de arbotantes con nuevas luminarias, así como la siembra de árboles para embellecer el área y ofrecer un entorno más agradable y seguro para las familias que hacen uso de este espacio.

La presidenta municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, destaca la importancia de rescatar y mantener en buenas condiciones las plazas y áreas recreativas, al tiempo que hizo un atento llamado a la ciudadanía para cuidar y preservar estos espacios públicos, los cuales son patrimonio de todas y todos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa su compromiso de seguir trabajando por comunidades más limpias, seguras y con mejores áreas de convivencia social.