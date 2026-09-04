Carlos García Vega lidera acciones para el desabasto de agua en Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- A 15 días de asumir la gerencia general del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), Carlos García Vega informó que se trabaja en una reingeniería del sistema para mejorar el servicio y enfrentar las contingencias de falta de agua.

El gerente general señaló que el cumplimiento de las responsabilidades es permanente, pero será a finales de este año cuando se realizará un replanteamiento y balance de las acciones, cuyos resultados permitirán exponer los proyectos previstos para el próximo verano.

Por lo pronto, dijo, SIMARC atiende la emergencia por el desabasto de agua en el municipio de Sabinas mediante acciones coordinadas y el suministro a través de pipas.

Destacó además la coordinación que mantienen con los alcaldes de la Región Carbonífera y su buena disposición para apoyar en este tema.

García Vega subrayó que el tema del agua no debe politizarse, debido a que se trata de un derecho ciudadano.

"Tenemos el objetivo de hacer las cosas bien y contando con un buen equipo en el sistema podemos hacerle frente a esto y darle la cara a la ciudadanía", precisó.

Como parte de las alternativas para atender también la contingencia de desabasto hídrico en el ejido Santa María, indicó que ayer acudieron a dicha comunidad con pipas para apoyar con el suministro de agua.

Agregó que se analizan opciones en las que participen los municipios, SIMARC, la iniciativa privada, grupos de la sociedad civil y propietarios.

Entre esas alternativas se encuentra un pozo ubicado en La Minita, perteneciente a Rancho Nuevo, cuyo propietario ofreció gratuitamente para atender el problema de falta de agua.

Explicó que sería necesario equiparlo y poner en marcha el proyecto, previa evaluación de sus pros y contras.

Actualmente, SIMARC cuenta con 67 mil usuarios, a quienes se debe brindar el servicio del vital líquido, externó el gerente.