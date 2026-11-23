VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Ejidatarios de la comunidad de Santa María renovaron el contrato de paso de servidumbre con la empresa Minera del Sol, antes Zapalinamé.

Mario Ayala Alvarado, comisariado del ejido, detalló que, con el nuevo contrato, la cuota por paso de servidumbre pasó de 8.30 pesos a 18 pesos por tonelada de carbón que transportan en sus unidades de carga pesada los trabajadores de la mina.

"Han respetado nuestras peticiones y eso es bueno para todas las familias que residimos en dicho ejido", dijo, al destacar que, aunado a ello, les otorgaron bombas para extracción de agua, las cuales colocaron en la mina dos y tres, donde el vital líquido se utiliza para los quehaceres del hogar.

Aseveró que cuentan con un tinaco elevado de aproximadamente 6 mil litros de capacidad que abastece a las familias, y que otro habitante del ejido también colabora en el manejo.

Lo importante es que se está cumpliendo con los acuerdos, destacando que, con estas acciones, ya logran llevar agua a sus hogares, lo que ha sido un beneficio directo para los ejidatarios.