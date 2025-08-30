Renuevan Jardín de Niños Venustiano Carranza en Nueva Rosita

Nueva Rosita, Coah.- Como parte del programa estatal "Pinta Tu Escuela", el equipo Mejora Coahuila, en coordinación con el ayuntamiento de San Juan de Sabinas, realizó una jornada intensiva de limpieza y remozamiento en el jardín de niños "Venustiano Carranza", ubicado en la colonia María.

Las labores incluyeron la pintura de aulas, dirección, sanitarios, juegos infantiles y fachada, así como la remoción de maleza, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes un entorno digno y seguro para el próximo ciclo escolar.

Durante la actividad, Blanca Iris Belinda Urdiales Hernández, directora del plantel, expresó su agradecimiento a los participantes, destacando el respaldo del presidente municipal Óscar Ríos Ramírez.

"Estas acciones reflejan el compromiso de nuestras autoridades con la educación y el bienestar de la niñez", señaló, reconociendo el esfuerzo conjunto que hizo posible la mejora integral del espacio escolar.

La directora también subrayó que desde el inicio de la administración de Ríos Ramírez, el jardín de niños ha recibido apoyo constante en materia de limpieza y recursos básicos, lo que ha permitido mantener condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades escolares.

Este acompañamiento institucional ha sido clave para fortalecer la infraestructura educativa en zonas vulnerables.

De acuerdo con la estadística oficial, serán 19 los alumnos que regresarán a clases este 1 de septiembre, en una institución que ya cuenta con todos los servicios básicos, principalmente agua y luz.

Este dato refleja no solo la preparación logística del plantel, sino también el compromiso por garantizar un regreso seguro y funcional para los menores.

La jornada de trabajo en el jardín de niños "Venustiano Carranza" se suma a las acciones que buscan dignificar los espacios educativos en San Juan de Sabinas.

Con iniciativas como "Pinta Tu Escuela", se fortalece el vínculo entre el gobierno y la comunidad, promoviendo entornos escolares que inspiran aprendizaje, cuidado y pertenencia.