Reparación del Daño a Víctimas en Caso de Jimena Medina Márquez

SABINAS, COAH.- El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó sobre el estado actual del caso de la joven Jimena Medina Márquez, que se encuentra en etapa procesal. Según Garduño Guzmán, el plazo de investigación complementaria ha vencido y se ha presentado la acusación correspondiente, por lo que ahora se espera que el juzgado fije la fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia.

La audiencia intermedia es una etapa crucial en el proceso, en la que se discuten temas relativos a los datos y medios de prueba que serán ofrecidos y desahogados en juicio. Garduño Guzmán explicó que en esta audiencia participarán todas las partes involucradas, incluyendo el Ministerio Público, familiares de la víctima, su asesor, el imputado Arturo N., y su defensor, siempre con la presencia del juez.

En cuanto a la modalidad de la audiencia, Garduño Guzmán señaló que dependerá de la naturaleza del caso, pero que en principio se debería realizar de manera presencial. También destacó que, en esta etapa del proceso, se analizará la posible reparación del daño, que es uno de los derechos previstos a nivel constitucional para las víctimas.

Garduño Guzmán destacó que las víctimas indirectas, como los familiares de las víctimas directas, tienen un papel importante en el proceso a través de sus representantes.

La fecha para la audiencia intermedia aún no ha sido fijada, y dependerá del Centro de Justicia. Una vez que se celebre la audiencia, se podrá avanzar hacia la siguiente etapa del proceso, que culminará con la sentencia correspondiente.