SIMARC repara línea de agua potable en Coahuila

REGIÓN CARBONÍFERA, Coah.- Después de varias horas de trabajo continuo, personal técnico del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC) logró reparar la ruptura registrada en la línea general de agua potable en Minas La Florida e inició el restablecimiento gradual del servicio.

El gerente regional, Carlos García Vega, reconoció el esfuerzo y compromiso de las cuadrillas que atendieron la emergencia, realizaron las reparaciones y trabajaron para recuperar las condiciones de operación y presión de la red.

Destacó que estas labores permitieron avanzar en la recuperación del suministro de agua potable en Sabinas, San Juan de Sabinas, Progreso y los minerales de Múzquiz, donde el servicio comenzó a normalizarse de manera gradual.

García Vega explicó que la línea afectada tiene más de 50 años de antigüedad, por lo que requiere mantenimiento especializado y una atención técnica permanente para mantener sus condiciones de operación.

Señaló que el servicio se encuentra en proceso de normalización conforme se recuperan las condiciones de presión y operación en los diferentes sectores, por lo que reconoció especialmente a las cuadrillas de SIMARC por el trabajo realizado durante la contingencia.

Finalmente, SIMARC agradeció la paciencia y comprensión de las familias durante la contingencia y exhortó a la población a mantener un uso responsable del agua mientras concluye la estabilización de la red. Estos trabajos, indicó, forman parte de las acciones para atender y fortalecer la infraestructura hidráulica de la Región Carbonífera, impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.