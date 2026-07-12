Elizabeth Castillo Rábago recuerda a mineros en Múzquiz: Día del Minero

MÚZQUIZ, COAH.- En el marco del Día del Minero, Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo, uno de los trabajadores fallecidos en la tragedia de Pasta de Conchos, afirmó que la fecha es especialmente emotiva para las familias de las víctimas y para quienes participan en las labores de rescate.

Señaló que recordó a su esposo 'como se lo merece', al considerar que él y los demás mineros nunca debieron permanecer atrapados en el complejo carbonífero sin que se actuara oportunamente para recuperarlos.

Castillo Rábago reconoció que las labores de rescate avanzan de manera gradual; sin embargo, consideró necesario imprimir mayor rapidez a los trabajos, ya que el proceso ha sido largo para las familias que continúan a la espera de recuperar a sus seres queridos.

Indicó que mantienen la esperanza de que existan resultados derivados de la información que recientemente les proporcionó la Fiscalía General de la República, institución que, dijo, les ha informado que continúan las tareas de búsqueda y la recuperación de indicios en la mina.

La viuda del minero expresó que las familias siguen atentas al desarrollo de las labores y confían en que el rescate permita localizar y recuperar a quienes permanecen en el interior del yacimiento.

Asimismo, envió sus condolencias a la familia del minero Tomás Patlán Martínez, cuyos restos arribaron el pasado fin de semana a la comunidad de la Villa de Esperanzas para recibir sepultura en el panteón de esa localidad.