Federico Quintanilla asume temporalmente la Oficina de Mejora en Sabinas

SABINAS, COAH.- Tras la salida de Claudia Garza Iribarren de la Oficina de Mejora Coahuila, se espera el nombramiento de un nuevo titular que encabece los trabajos en esta ciudad. Mientras tanto, el coordinador del programa en la región carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, asumirá la responsabilidad para dar continuidad a los programas en marcha.

Entrevistado sobre el tema, Quintanilla Riojas expresó su reconocimiento al desempeño de Claudia Garza Iribarren, destacando el compromiso y la entrega que mostró durante su gestión. Señaló que su labor dejó huella en la comunidad y que, en cualquier lugar donde continúe trabajando, le desea el mayor de los éxitos.

El coordinador aseguró que la oficina de Mejora en Sabinas no detendrá sus actividades. Subrayó que, junto con el equipo de trabajo, se mantendrá la supervisión de la agenda local y la atención a los programas sociales que benefician a la población. La prioridad, dijo, es garantizar que los proyectos en curso sigan avanzando sin contratiempos.

Quintanilla Riojas enfatizó que la coordinación temporal busca dar estabilidad y confianza a la ciudadanía, mientras se designa oficialmente al nuevo responsable. Reiteró que la colaboración con las distintas áreas de gobierno y con la sociedad será fundamental para mantener el ritmo de trabajo y responder a las necesidades de la comunidad.

Finalmente, destacó que Sabinas cuenta con un equipo comprometido que seguirá impulsando acciones de mejora en beneficio de las familias. La expectativa ahora se centra en el próximo nombramiento, que definirá el rumbo de la oficina de Mejora en esta ciudad, mientras se mantiene la continuidad en los programas sociales y de desarrollo.