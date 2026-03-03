DIF Saltillo invita a parejas a legalizar su unión civil

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, invitó a las parejas que deseen contraer matrimonio y legalizar su estado civil dentro del programa "Promesa de Amor" a acercarse y registrarse.

A nombre de Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, director del organismo, invitó a las parejas que deseen legalizar su unión a aprovechar esta oportunidad.

"Con este programa impactamos directamente en la familia y sabemos que la familia es un pilar fundamental en la sociedad; que puedan tener esa certeza jurídica, la cual permitirá que sea más fácil acceder a los distintos derechos que puedan tener", dijo.

Agradeció el trabajo coordinado con la Dirección del Registro Civil en Coahuila para poder llevar a cabo este programa únicamente con una cuota de recuperación.

"Es un gran apoyo para la economía familiar", refirió el director del DIF Saltillo.

Alfonso Figueroa mencionó que en 2025 se beneficiaron 156 personas con este programa "Promesa de Amor".

Catalina Labastida Pérez, directora del Registro Civil en Coahuila, agradeció al alcalde de Saltillo, Javier Díaz, y a su esposa Luly López, presidenta honoraria del DIF Saltillo, por trabajar un año más de manera coordinada con este programa.

"Para nosotros es importante tener estos lazos con el Municipio, ya que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es apoyar a la ciudadanía para regularizar su estado civil, dar ese apoyo a todas esas familias que hoy no tienen un documento como este", dijo.

Hilda Ugalde Bustillo, directora jurídica del DIF Saltillo, invitó a todas aquellas parejas que deseen legalizar su estado civil a inscribirse en el DIF Saltillo desde ahora y hasta el 15 de mayo.

Los requisitos para participar en "Promesa de Amor" son, para ambos contrayentes: edad mínima de 18 años; original del acta de nacimiento; e identificación oficial con fotografía.

Además, cuatro testigos mayores de edad con copia de identificación oficial con fotografía; original del acta de defunción o divorcio, en caso de que alguno de los pretendientes sea viudo o divorciado; y la Clave Única de Registro de Población (CURP) de ambos.

También deberán llenar un formato de solicitud; realizarse los exámenes de laboratorio prematrimoniales cuando se indique; y asistir al taller de orientación prematrimonial.