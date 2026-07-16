Laura Jiménez Múzquiz se reúne con autoridades para fortalecer la seguridad

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó una reunión de trabajo con el coronel de Caballería de Estado Mayor, Hugo Horacio Verdeja Salcedo, comandante del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, con el propósito de fortalecer la coordinación en materia de seguridad y dar seguimiento al trabajo conjunto entre las distintas instituciones.

Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron el compromiso de mantener la colaboración interinstitucional para fortalecer las acciones encaminadas a preservar la seguridad y el bienestar de las familias del municipio.

En la reunión participaron también el secretario del Ayuntamiento, José Manuel Flores Múzquiz; el director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, licenciado José Ponce Sánchez, y el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Como parte de la agenda, los asistentes analizaron las acciones que deberán implementarse ante las constantes lluvias registradas en el municipio, con el objetivo de brindar atención oportuna a la población que pudiera requerir apoyo.

Las autoridades revisaron los mecanismos de coordinación entre las corporaciones e instituciones involucradas, a fin de responder de manera eficiente tanto en las labores de prevención como en la atención de posibles contingencias derivadas de las precipitaciones.

Con este encuentro, el Gobierno Municipal de Múzquiz reitera su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con las fuerzas armadas y las dependencias municipales para fortalecer la seguridad y la protección de la ciudadanía.