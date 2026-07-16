Protección Civil asegura que el Río Sabinas no representa riesgo para la población

SABINAS, COAH.- El director de Protección Civil de Sabinas, Sebastián Jaime Arrellano, informó que el nivel del Río Sabinas se mantiene, hasta el momento, dentro de parámetros seguros y sin representar riesgo para la población, pese a las constantes lluvias registradas en la región.

El funcionario explicó que, de acuerdo con el monitoreo permanente que realiza la dependencia, podría registrarse un ligero incremento en el caudal debido a los escurrimientos provenientes de la sierra, particularmente del Río Álamos y del arroyo El Comandante en Múzquiz.

Precisó que este comportamiento forma parte de la respuesta natural de los afluentes tras las precipitaciones recientes y no representa motivo de preocupación para las familias que habitan en las inmediaciones del río, sin embargo se mantiene el monitoreo.

Sebastián Jaime Arrellano destacó que Protección Civil mantiene vigilancia constante sobre las condiciones del cauce y continuará informando de manera oportuna cualquier cambio que pudiera presentarse.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y evitar compartir información no confirmada que pueda generar alarma entre la población.

El director reiteró que el personal de Protección Civil permanece en labores de monitoreo y atención las 24 horas del día para salvaguardar la seguridad de la comunidad.